Мединский предложил запретить мобильные телефоны в российских школах

Помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский удивлен тем, что в российских школах до сих пор не ввели запрет на использование мобильных телефонов. Во время выступления перед студентами Самарского университета политик объяснил, что смартфон отвлекает ребенка не только во время урока, но и мешает ему на переменах.

«Вопрос даже не в том, что там [в телефоне] подсказки. Проблема в том, что ребенок на перемене не играет в футбол, он играет в смартфон. Он идет на урок с отвратительным чувством, что его отвлекли от интересного дела, и весь урок думает о том, как вернется в эту игру», — заявил Мединский.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в конце 2019 года сообщила, что школам в РФ не требуется официальный запрет на использование телефонов. По ее словам, многие учебные заведения уже ввели подобные ограничения сами, отталкиваясь от мнения членов родительских комитетов.

Матвиенко обратила внимание, что после этого дети стали меньше отвлекаться во время занятий и более внимательно слушать учителя.