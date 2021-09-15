Ученые из Окинавского института выявили связь между деменцией и уровнем метаболитов в крови

Японские исследователи предполагают, что токсичное воздействие некоторых метаболитов является причиной развития деменции.

Ученые из Окинавского института науки и технологии взяли образцы крови у восьми японцев со слабоумием и такого же количества их здоровых соотечественников. Эксперты проверили у испытуемых содержание 124 веществ. В ходе исследования были обнаружены 33 маркера, изменение концентрации которых сигнализировало о деменции. Уровень содержания семи маркеров в крови пациентов со слабоумием был повышенным, а 26 — пониженным. Кроме того, 20 из этих маркеров ранее не ассоциировались в научном сообществе со слабоумием.

Ученые выявили взаимосвязь между повышенным содержанием некоторых метаболитов и изменениями в работе нервной системы испытуемых. В это же время были выявлены шесть метаболитов, содержание которых шло на спад. Эксперты уверены, что они выступают в качестве антиоксидантов и в большом количестве имеются в крови у здоровых пожилых людей.