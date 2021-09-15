Шведа приговорили к трем годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу России

Шведский окружной суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы по обвинению в передаче секретных данных о технологии производства грузовиков Scania сотруднику посольства РФ.

О вынесенном судом решении стало известно из опубликованного в Сети пресс-релиза. В документе говорится, что 47-летиний мужчина работал инженером-консультантом Volvo с 2016 по 2017 год, а после перешел в компанию Scania. В это же время он якобы стал встречаться с сотрудником посольства РФ и получать деньги за предоставляемую информацию о производстве.

В результате судебного разбирательства мужчина получил три года колонии. Кроме того, дворец правосудия постановил конфисковать у гражданина все полученные за выполненные обязательства деньги.