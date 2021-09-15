Основная база подготовки фигуристов России к Олимпиаде может расположиться в Красноярске

Красноярск рассматривают в качестве основной базы на заключительном этапе подготовки российских фигуристов к Олимпиаде в Пекине, сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

Четвертый этап юниорского Гран-при пройдет в Красноярске с 16 по 18 сентября. В среду состоялась пресс-конференция, посвященная старту соревнований. На ней было озвучено, что у города есть шанс стать основной базой подготовки спортсменов к Олимпийским играм.

«Красноярск рассматривается в качестве основной базы на заключительном этапе подготовки наших фигуристов к Олимпийским играм в Пекине. Наши спортсмены отправятся в Пекин из Красноярска», — сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году. В этом году была летняя Олимпиада. Она должна была состояться в прошлом году, но из-за пандемии даты соревнований изменили.