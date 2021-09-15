Барьеры в головах. Чем закончится дуэль гробовщика и парфюмера на выборах в ГД

Опубликованные в понедельник данные говорят о гипотетической трансформации Госдумы из четырех- (не считая господина Журавлева из партии «Родина») в шестипартийный орган. Наибольшие шансы преодолеть 5-процентый барьер имеют две непарламентские политсилы — «Новые люди» и «Партия пенсионеров».

Эксперты оценивают потенциал обеих от 3,5 до 5% поддержки. Если эти цифры конвертируются в реальные голоса, то как минимум партии-новички смогут получить госфинансирование и как максимум поделить мандаты (пропорционально результатам выборов) с большой парламентской четверкой.

«Новые люди»

В случае с «Новыми людьми» глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов находит прогнозы социологами закономерными. В успешном дебюте политдетища основателя Faberlic Алексея Нечаева эксперт видит три слагаемых:

Во-первых, правильное позиционирование. «Новые» чутко распознали запрос большой аудитории и подняли на флаг ряд социально чувствительных тезисов. Например, реакцию значительной части общества на пенсионную реформу.

Пресс-служба партии «Новые Люди» /

Во-вторых, «бирюзовые» выбрали главной целью предвыборной атаки лидирующую силу — «Единую Россию». Собеседник «ПС» отмечает немаловажный вклад лидера федерального списка, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Она не уронила лица на дебатах с такими матерыми политиками как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель бюджетного комитета ГД, единоросс Андрей Макаров. Более того, судя по комментариям под роликом, Авксентьева выглядела убедительнее своего опытного визави от ЕР.

В-третьих, как полагает Старовойтов, «Новым» удается балансировать на грани протестной повестки, но не сваливаться в антигосударственную риторику и лозунги. Этот тонкий баланс и обеспечил партии приведенные выше цифры.

«Я бы их назвал темной лошадкой избирательной кампании, — рассуждает Старовойтов. — Вообще в России с либеральными проектами все непросто. <…> Мало у кого что получалось. В связи с этим даже те социологические цифры, которые показывает сейчас партия “Новые люди”, они удивляют. Потому что мы понимаем, что сама избирательная кампания не велась настолько интенсивно, чтобы это было чисто технологическим результатом. Но очевидно, что им удалось в идеологическом плане какие-то смыслы создать и объединить либерально-протестную аудиторию».

РПСС

И если выданный социологами «кредит» партии «Новые люди» у эксперта вопросов не вызывает, то с «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» картина выглядит не такой внятной. По мнению Старовойтова, политсила не отличилась яркой избирательной кампанией, но набрала очки на противопоставлении все той же пенсионной реформе.

Собственно, предвыборная программа «Пенсионеров», как можно понять из названия, строго сфокусирована на государственном обеспечении пожилых людей. Политики обещают ликвидировать ПФР, добиться существенного увеличения выплат, изменить подход к финансированию сферы здравоохранения и так далее.

pensioner.party / ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Федеральный список РПСС практически лишен медийных персонажей — в нем фигурируют председатель центрального совета партии Владимир Бураков и его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.

Отдельного упоминания заслуживает владелец одной из крупнейших компаний на российском рынке ритуальных услуг Олег Шелягов, о котором «ПС» подробно писала. Замеченный в любви к роскоши и весьма состоятельный бизнесмен возглавил региональный список партии на выборах в Карелии и еще шести областях. Он обещает обеспечить россиянам достойные похороны.

Одновременно с притоком новых лиц РПСС увеличила избирательный фонд в 15 раз по сравнению с 2016 годом. «Пенсионерам» удалось привлечь 58 млн рублей. Сергей Старовойтов полагает, что старания партии на политтехнологическом поприще не коррелируют с прогнозами:

«С ними ничего не закономерно. Там нет лидеров, нет яркой кампании, нет ничего, кроме того, что они находятся в повестке в связи с пенсионной реформой. Пенсионная реформа создала большую протестную электоральную группу, тех кто не согласен с ней, и здесь “Партия пенсионеров” свою актуальность и субъектность обрела. Опят же вопрос: хватит ли им этой субъектности для того, чтобы преодолеть 5-процентный барьер. Я, честно говоря, сомневаюсь».

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы, кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».