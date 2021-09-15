«Им нечего сказать друг другу»: почему Дуда отказался от последней встречи с Меркель

Президент Польши Анджей Дуда оскорбил канцлера ФРГ Ангелу Меркель, отказавшись встречаться с ней во время ее последнего в Варшаву. Такое мнение выразил обозреватель Die Welt Филипп Фриц.

«Несколько позднее она [Меркель] получила букет цветов от премьер-министра Матеуша Моравецкого в парке Лазенки, однако президент Дуда, который по протоколу является первым лицом в государстве, не поприветствовал Меркель», — посетовал немецкий политолог.

Эксперт указал, что встреча Меркель с Дудой планировалась заранее, однако по приезде в столицу Польши главе немецкого кабмина пришлось изменить свою рабочую программу. Оказалось, что в этот день польский президент намеревался посетить памятные мероприятия в Катовице.

Тем не менее, продолжил Фриц, на «прощальное турне» Меркель нашли время президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, хотя эти страны и не входят в Евросоюз.

Федеральное агентство новостей /

«Ни в одной из стран ЕС не относятся к Польше так холодно, как в Германии, и шаг Варшавы — это оскорбление, свидетельствующее о конфликте между двумя государствами», — убежден аналитик.

Вероятно, Анджей Дуда отказался принять Меркель в отместку за то, что канцлерин не пригласила его на правительственные консультации в Берлин, предположил Фриц. Это в очередной раз доказало, что, несмотря на высокий товарооборот между странами, в политическом плане Варшаве и Берлину «нечего сказать друг другу».

С другой стороны, польские власти начали взаимодействовать с Германией в лице Ангелы Меркель еще с 2005 года. К 2018 году Берлин стал крупнейшим донором ЕС, внеся в бюджет организации более 17 млрд евро, а Варшава, получившая более 11 млрд евро, — крупнейшим бенефициаром.

Выборы в немецкий парламент состоятся 26 сентября этого года, после чего Меркель покинет свой пост. На этом фоне канцлерин совершила ряд межгосударственных визитов. К примеру, 20 августа она встретилась с российским коллегой Владимиром Путиным.