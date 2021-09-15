В голове ее туманы. Губернатора Комарову сравнили с Ельциным после танца под Макса Барских

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова оказалась в центре внимания отечественных пользователей соцсетей. Видеозапись, на которой она энергично отплясывает под хит украинского поп-исполнителя Макса Барских (в миру Николая Бортника) «Туманы», разлетелся по Telegram-каналам и собрал массу положительных и не очень комментариев.

Что было в голове у уроженца Херсона в момент написания текста, пока остается загадкой (если верить тексту песни, то это «туманы-маны»), а вот беззаботные танцы губернатора ХМАО российскому человеку более понятны и близки.

Действительно, в грядущих выборах Комарова не участвует (югорчане будут выбирать только депутатов в Госдуму, окружную думу и несколько муниципальных дум), малоэффективные градоначальники отправлены в подозрительно-затяжной трехмесячный отпуск, а в Югре уже вовсю строится новый газопровод «Компрессорная станция Южно-Балыкская — Нефтеюганск». Так почему бы не отдохнуть в компании молодых дарований, особенно если в регионе наступила «Большая перемена».

ТАСС / Кухмарь Кирилл

ХМАО принял у себя полуфинал одноименного всероссийского конкурса для школьников, и в честь завершения интеллектуальных состязаний местные власти организовали вечеринку в одном из заведений Ханты-Мансийска. На шумном мероприятии, в танце и была запечатлена Наталья Комарова, кружащаяся под ободряющие аплодисменты конкурсантов и исповедь господина Бортника об утекающей из кармана любви.

Пользователи Telegram почти сразу усмотрели сходство с еще одним любителем музыки и зажигательных танцев в российской политике — первым президентом страны Борисом Ельциным. К сожалению или к счастью, видео с танцующей Комаровой пока не стало таким же легендарным, как запись 1996 года из Ростова, где Борис Николаевич в компании певца Евгения Осина и актера Леонида Ярмольника подражает танцорам твиста.

«Этот прием еще Ельцин испробовал, тоже выплясывал перед выборами», — подметил пользователь Vadim.

«Ну, Борис Николаевич лучше танцевал», — посетовал Александр Майер.

Наталья Комарова за все 11 лет, что она возглавляет ХМАО, еще никогда не танцевала на камеру, обратили внимание другие пользователи. При этом управленец пустилась в пляс с соблюдением всех требований коронавирусного времени – маска на положенном месте, социальная дистанция, по крайней мере вокруг Комаровой, выдержана.

«На минуточку — губернатор тоже человек. А как все знают, что все человеческое, нам не чуждо», — цитируют интернет-пользователей российские СМИ.

В полуфинале конкурса «Большая перемена» приняли участие около 600 школьников из ХМАО, Тюменской, Курганской, Свердловской и Челябинской областей. Финал конкурса по традиции пройдет в ноябре в международном детском центре «Артек».