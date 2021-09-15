Шансы есть, а геев нет. В Венгрии все еще надеются получить деньги от ЕС

Решение Евросоюза отказать Венгрии в транше 7,2 млрд евро на восстановление экономики после пандемии может измениться. Таким мнением поделился министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гулис.

«Я не хочу гадать о шансах [получить деньги от ЕС — Прим. ред.], но я отношусь к оптимистам. Давайте просто скажем, что вероятность сделки составляет не менее 50%», — цитирует политика Bloomberg.

К этому заявлению Гулис добавил, что если евробюрократы не окажут помощь до выборов в Венгрии, запланированных на весну 2022 года, то в Будапеште это расценят как «вмешательство в голосование».

Слова министра можно объяснить тем, что одной из главных составляющих предвыборной кампании главы правительства страны Виктора Орбана стал закон о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Однако ориентированные на максимальную толерантность чиновники в Брюсселе не приемлют какого-либо «ущемления прав меньшинств». Поэтому обещанные ранее миллиарды евро венгры не получили, что дало венгерской оппозиции новый повод для критики руководства страны.

Политолог Владимир Корнилов допустил, что с помощью финансового рычага ЕС влияет на суверенную политику стран объединения. Эксперт уверен, если Брюссель не перестанет диктовать Венгрии свои условия, то государство рано или поздно всерьез рассмотрит возможность покинуть Европейский союз.