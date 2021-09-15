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Михеев озвучил сценарий, который приготовили американцы для Украины

Михеев озвучил сценарий, который приготовили американцы для Украины

Украине не грозит повторить судьбу Афганистана, так как Соединенные Штаты не хотят больше напрямую ввязываться в такую же масштабную войну и приготовили для Киева другой, гораздо более плачевный сценарий.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал российский политолог и публицист Сергей Михеев, комментируя недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что такой большой стране как Украина, которую невозможно оккупировать за неделю, не грозит судьба Афганистана.

Как заявил Зеленский, украинцы в 2014 отстояли свою государственность, несмотря на то, что в противостоянии с «российской армией» их вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

По словам Сергея Михеева, жестко настроенные против России украинцы уверенны, что наилучшим вариантом стало бы введение в их страну войск НАТО, которые смогут нанести поражение РФ. Однако американцы со своей стороны представляют себе ситуацию совершенно иначе.

«Да, ограниченная помощь, да, накачка в информационном и политическом поле. Да, какая-то поддержка средствами разведки и прочее. Да, инфраструктурные какие-то мероприятия. Но в итоге, если война, то руками украинцев, и гробы должны быть украинские. Ну, в лучшем случае, если есть какие-то добровольцы из числа поляков, литовцев — ну, пожалуйста, им никто не мешает», — объяснил Михеев позицию Вашингтона.

Михеев озвучил сценарий, который приготовили американцы для Украины
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

По мнению эксперта, американцам, после того, что произошло в Афганистане еще как минимум несколько лет будет не до того, чтобы «куда-либо масштабно и напрямую впрягаться». Возможно, они решатся на спецоперацию, или нанесут по каким-то группировкам отдельные удары, допустил Михеев. Но в целом тактику Соединенных Штатов на Украине заключается в том, чтобы загребать жар чужими руками.

Таким образом, заключил Сергей Михеев, американский сценарий для Украины является очень неприятным, потому что это сценарий похорон, или как минимум гробов.