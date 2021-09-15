Михеев озвучил сценарий, который приготовили американцы для Украины

Украине не грозит повторить судьбу Афганистана, так как Соединенные Штаты не хотят больше напрямую ввязываться в такую же масштабную войну и приготовили для Киева другой, гораздо более плачевный сценарий.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал российский политолог и публицист Сергей Михеев, комментируя недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что такой большой стране как Украина, которую невозможно оккупировать за неделю, не грозит судьба Афганистана.

Как заявил Зеленский, украинцы в 2014 отстояли свою государственность, несмотря на то, что в противостоянии с «российской армией» их вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

По словам Сергея Михеева, жестко настроенные против России украинцы уверенны, что наилучшим вариантом стало бы введение в их страну войск НАТО, которые смогут нанести поражение РФ. Однако американцы со своей стороны представляют себе ситуацию совершенно иначе.

«Да, ограниченная помощь, да, накачка в информационном и политическом поле. Да, какая-то поддержка средствами разведки и прочее. Да, инфраструктурные какие-то мероприятия. Но в итоге, если война, то руками украинцев, и гробы должны быть украинские. Ну, в лучшем случае, если есть какие-то добровольцы из числа поляков, литовцев — ну, пожалуйста, им никто не мешает», — объяснил Михеев позицию Вашингтона.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

По мнению эксперта, американцам, после того, что произошло в Афганистане еще как минимум несколько лет будет не до того, чтобы «куда-либо масштабно и напрямую впрягаться». Возможно, они решатся на спецоперацию, или нанесут по каким-то группировкам отдельные удары, допустил Михеев. Но в целом тактику Соединенных Штатов на Украине заключается в том, чтобы загребать жар чужими руками.

Таким образом, заключил Сергей Михеев, американский сценарий для Украины является очень неприятным, потому что это сценарий похорон, или как минимум гробов.