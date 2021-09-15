Эксперт Алексей Громов назвал причины возможного падения цен на газ в Европе

15 сентября продолжился рост цен на газ в Европе. Стоимость тысячи кубометров преодолели новую рекордную отметку в 840 долларов. Чего ждать и на что надеяться европейцам?

О ситуации забеспокоились даже в США. Старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартамент США Амос Гокстейн заявил, изданию Financial Times, что в случае холодной зимы Европе может не хватать запасов газа. Но существует ли фактор, который может приостановить рост цен на газ в Европе? Главный директор по энергетическому направлению (Европа) в Институте энергетики и финансов Алексей Громов поделился мнением на этот счет с изданием PolitOnline.

При этом, по словам Громова, факторов, которые могли бы помешать росту цен на газ в Европе, несколько. Первый — это снижение спроса.

«Если в Азии изменится ситуация со спросом на газ и рынок региона немного успокоится, то поставки на него начнут постепенно снижаться. Соответственно, это повлияет на рынок в Европе», — уточняет Громов. Второй фактор — заполняемость европейских хранилищ. На данный момент они заполнены на 70% — и как только будет взята отметка в 80%, цены на газ смогут начать «торможение». Третий, самый важный фактор, — возможный запуск «Северного потока-2».

Если газопровод в ближайшее время получит сертификацию, согласованную с Еврокомиссией, то можно рассчитывать на его запуск уже в октябре или ноябре. Если эти факторы не будут реализованы, то Европа может готовиться к осенне-зимнему периоду с ценой в 640 долларов за тысячу кубометров, полагает эксперт.