«Патриот»: Шахназаров отметил гражданскую позицию американского режиссера Оливера Стоуна

Американский кинорежиссер Оливер Стоун обладает особенным талантом и яркой общественной позицией, уверен его российский коллега по цеху Карен Шахназаров.

Стоун прославился не только как сильный режиссер и обладатель нескольких «оскаров», но и как человек с твердыми политическими взглядами. Некоторые называют американца русофилом, а другие считают его истинным патриотом США. Об этом рассказали в NEWS.ru. Шахназаров отметил гражданскую позицию Стоуна в беседе с изданием.

«Что еще вызывает уважение, так это его яркая гражданская позиция. А в Америке это не так просто. Если кто-то думает, что на это не обращают внимания в Америке, то они ошибаются. Он настоящий патриот Америки с большими нравственными правилами», — объяснил россиянин.

Ранее Шахназаров оценил качество российских телесериалов. Среди отечественных лент попадаются и хорошие работы, подчеркнул режиссер.