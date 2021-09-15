Белорусский погранзнак обстреляли на границе с Украиной

Белорусский погранзнак обстреляли дробью из охотничьего ружья с территории Украины. Инцидент произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда, сообщает издание «БелТА».

«При осмотре погранзнака пограничники заставы "Сварынь" обнаружили повреждения пограничного столба и щитка с изображением государственного герба Белоруссии в виде пробоин от дроби, предположительно, выстрелом из охотничьего ружья», — заявили в государственном пограничном комитете.

По результатам экспертизы стало ясно, что выстрелы производились с территории Украины. Сейчас белорусские правоохранители проводят расследование по установлению личностей нарушителей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна планирует приобрести российское вооружение более чем на 1 миллиард долларов для защиты своих границ. Лукашенко также отметил, что ведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным насчет поставок современных противовоздушных комплексов С-400, которые китайские СМИ называют «скрытым козырем России в противостоянии с НАТО».