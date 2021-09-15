Президент «Наполи» готов вложить 10 миллиардов евро в Евролигу

Президент итальянского «Наполи» Аурелио Де Лаурентис призвал реформировать европейский футбол, заявив о готовность потратить на реализацию проекта крупную сумму денежных средств.

Аурелио Де Лаурентис в интервью Daily Mail заявил, что Лига чемпионов и Лига Европы перестали приносить клубам достаточный доход, чтобы оправдывать участие в турнирах. Президент «Наполи» предложил УЕФА свою альтернативу соревнованиям.

«Необходимо создать европейскую лигу с демократической системой вступления, основанной на достижениях команд во внутренних соревнованиях. Я изучил проект и готов внести 10 миллиардов евро, но нам нужна готовность и полная независимость», — отметил Де Лаурентис.

Представители УЕФА пока не комментировали предложение президента «Наполи». В апреле этого года 12 топ-клубов объявили о создании Суперлиги Европы. Позже девять из них сообщили о выходе из проекта. Туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и каталонская «Барселона» продолжают настаивать на необходимости создания подобного турнира и реформе европейского футбола.