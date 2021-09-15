Военный эксперт Коротченко назвал маловероятным появление на Украине «Железного купола»

Сообщения о передаче Киеву от Вашингтона системы противоракетной обороны «Железный купол» игнорируют израильский фактор, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

Журналисты американского издания Politico ранее заявили, что Украина может получить комплекс ПРО в рамках военного сотрудничества с США. На сегодняшний день в распоряжении Пентагона есть два образца системы, которые были приобретены в 2019 году. В комментарии телеканалу «360» Коротченко раскрыл неприятную правду о перспективах Киева заполучить «Железный купол».

Эксперт напомнил, что тактическая система ПРО была разработана не в Соединенных Штатах, а в Израиле. Это означает, что Вашингтон не вправе передавать «Железный купол» третьим странам.

«Я не думаю, что без согласия Правительства Израиля США могут осуществлять данные поставки», — отметил Коротченко.

По его словам, подобные разработки израильтяне поставляют исключительно своим стратегическим союзникам и партнерам. Киев не входит в их число, а значит, маловероятно, что «Железный купол» появится на Украине. Если же США предпочтут действовать в обход Израиля, то ситуация вызовет сильное недовольство Тель-Авива, констатировал военный аналитик.