Правительство сообщило результаты первого этапа лотереи среди вакцинировавшихся граждан

Подведены итоги первого этапа розыгрыша денежных призов среди граждан, привившихся отечественной вакциной против коронавируса. Номера сертификатов победителей размещены на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье». Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба правительства.

Отметим, что государственная лотерея проводится в два этапа. На каждом из них компьютер при помощи алгоритма случайным образом выбирает тысячу счастливчиков, которым по итогу достанется по 100 тысяч рублей. Информацию о возможности получении приза они смогут найти на портале «Госуслуги» (ЕГПУ).

Для получения выигрыша необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ и банковскую карту «Мир».

«Для получения уведомления о выигрыше и предоставления данных банковской карты для начисления денежного приза необходимо убедиться в наличии подтвержденной учетной записи на ЕПГУ и не позднее трех месяцев с даты получения уведомления в личном кабинете на ЕПГУ указать номер своей банковской карты «Мир», — сообщает правительство.

Отметим, что следующий этап розыгрыша призов состоится 14 октября 2021 года.