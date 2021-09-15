Колесниченко предсказал Украине провал с переходом на латиницу

Украинцам, которых не устраивает перевод страны с кириллицы на латиницу, следует потерпеть, пока власти наступаю на старые грабли.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал заместитель председателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, который прокомментировал слова украинского журналиста и телеведущего Остапа Дроздова на эту тему.

Ранее Дроздов, в эфире украинского «Четвертого канала», призвал украинцев, недовольных идей секретаря СНБО Украины Алексея Данилова перевести алфавит с кириллицы на латиницу, «сцепить зубы».

«Латиница – это наш шах и мат против русского мира. Перетерпите, ничего с вами не произойдет», — заявил журналист.

Однако, обсуждая происходящее на Украине в эфире Радио Sputnik, Вадим Колесниченко напомнил, что эта идея озвучивается в Киеве уже не в первый раз.

Еще в 2000-е годы, по его словам, во Львове на деньги спонсоров из Канады издавались книги украинских писателей на латинице. А при президентстве Виктора Ющенко на Украине был подготовлен проект указа о переходе с кириллицы на латиницу и была создана специальная комиссия. Однако, после возникшего скандала эта тема заглохла.

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«Они с русского языка на украинский не все перевести могут. На заводе «Мотор Сич» работала специальная комиссия, которая пыталась перевести техническую документацию, но работа так и закончилась ничем: получался абсурд», — рассказал эксперт.

А сегодня украинские власти снова решили наступить на те же грабли, рассуждает Колесниченко. Украинский хуторянский национализм зиждется на единственной идее – необходимости бороться с мифической «российской агрессией». И ради этого на Украине готовы отказаться не только от своей самобытности и идентичности, но и от доступа к знаниям.

«Чем больше они будут извращаться, тем быстрее будут отрезать свое население от истории, от духовности. А самое главное: кому они будут нужны с латиницей? Это очередной символ борьбы с русским миром – ничем другим они «прославиться» не могут», — уверен эксперт.

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Напомнил, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в стране необходимо сделать английский язык вторым государственным, так как именно английский является языком «цивилизованного общения». Поэтому, по мнению Данилова, английский язык нужно преподавать украинским детям уже с первого класса, а также необходимо перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу.

Это предложение вызвало бурную дискуссию и на Украине, и за ее пределами.