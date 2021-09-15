Звезды «шепнули» астрологу Россу имя следующего президента Украины

Украинский астролог Влад Росс в интервью на YouTube-канала «А как на самом деле?» порассуждал о потенциальных преемниках президента Владимира Зеленского.

Звездочет выразил мнение, что дата рождения действующего президента Украины весьма удачна, поэтому ему по жизни «прет», а щекотливые ситуации «сходят с рук». Но бесконечно фортуна Зеленскому улыбаться не будет.

Волна народных волнений, спровоцированных резким скачком тарифов, может стать катализатором к тотальной и досрочной смены власти, полагает Росс. Опираясь на собственные подсчеты, эксперт допускает, что уже в 2023 году на Украине состоятся досрочные выборы как президента страны, так и парламента. Не исключено, что какие-то ветви власти будут полностью ликвидированы.

Федеральное агентство новостей / president.gov.ua / Офіс Президента України / wikipedia.org / Russianname

Ключевую роль в вопросе «кто следующий сядет в президентское кресло» будет играть дата выборов, уверен звездочет. У Зеленского есть все шансы остаться главой государства в 2024 году, но если прогноз астролога о досрочных выборах сбудется, то президентом Украины с большой долей вероятности может стать спикер Рады Дмитрий Разумков.

«Это один из кандидатов, который реально может быть после Зеленского. Я видел его карту рождения, Луна в соединении с Сатурном, точно так же, как и у Зеленского», — предположил Росс.

Однако Разумков не единственный претендент на место украинского лидера. По мнению астролога, серьезную конкуренцию кандидатам может составить бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

Примечательно, что имя Разумкова в контексте рассуждений о следующем президенте Украины звучит не в первый раз. Ранее политолог Михаил Погребинский предположил, что спикер Рады «идеально подходит» на роль преемника Зеленского.