Памфилова сообщила об участии 2,6 млн россиян в онлайн-голосовании на выборах

Более 2,6 млн россиян примут участие в онлайн-голосовании на думских выборах в 2021 году, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По словам главы ЦИК, участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре примут жители семи субъектов России.

«Включено в книгу списка избирателей, то есть те, кто смогут уже проголосовать с помощью дистанционного электронного голосования, 2 650 339 заявлений», — уточнила Памфилова в ходе общения с журналистами.

Глава ведомства добавила, что эти люди будут исключены со своих традиционных избирательных участков и попадут в список тех россиян, которые участвуют в голосовании онлайн.

Думские выборы состоятся в России с 17 по 19 сентября включительно.