Африка на сегодняшний день стала настоящим рассадником различных террористических группировок, что является следствием провальной политики Франции, пишет издание Guinee Matin.

С 2016 года в Буркина-Фасо, Мали и Нигере количество жертв боевиков увеличилось в пять раз. Только в 2019 году от рук радикалов погибли 4000 человек. Нападения спровоцировали новый поток мигрантов и вынужденных переселенцев, приводит Федеральное агентство новостей публикацию гвинейских журналистов.

Попытка Франции исправить ситуацию не увенчалась успехом. Авторы называют провал ожидаемым, так как Запад вообще не силен в проведении антитеррористических операций. Ситуация в Афганистане, где после 20 лет американского военного присутствия власть захватил «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ), лишь подтверждает это.

Аналогичная ситуация произошла и в Мали, где Франция предпочла свернуть операцию «Бархан». Проблемы безопасности Экваториальной Гвинеи Париж также не смог решить. Не удивительно, что африканцы решительно выступили против Франции и лояльных ей правительств. Так, в Мали и Гвинее уже сместили ставленников бывшей метрополии.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации