ФСБ выявила взаимодействие «Меджлиса» с украинскими спецслужбами

Силовики выявили связь запрещенной в РФ организации «Меджлис1 крымскотатарского народа» с украинскими спецслужбами по делу о диверсии на газопроводе в Крыму.

По данным ФСБ, разведка Украины через группировку «Меджалис» пыталась организовывать протесты крымских татар на полуострове. Помимо этого, сотрудники Федеральной службы безопасности озвучили имена лиц, причастных к диверсии в Крыму: тех, кто выполнял поручения, и их кураторов.

Ранее следователи переквалифицировали обвинение руководителю экстремистской организации Нариману Джелялову: с пособничества в совершении диверсии на прямое участие. Злоумышленнику грозит 15 лет тюремного заключения, сообщал ФАН.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации