Евросоюз собирается реформировать Шенген в ближайшее время

Евросоюз собирается реформировать Шенген, чтобы блокировать миграционные угрозы, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соответствующее заявление она сделала в обращении к членам Евросоюза — «О положении ЕС в 2021 году». Глава ЕК напомнила о ситуации в Белоруссии, где 23 мая по требованию властей в Минске совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Ryanair. Находившийся на борту воздушного судна основатель запрещенного на белорусской территории Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами.

По словам Ляйен, европейские государства не должны мириться с такими действиями. Она намерена продолжить поддерживать Литву, Латвию и Польшу.

«Это не единичные события. Подобные инциденты мы видели и на других границах. И мы можем ожидать увидеть такое снова. Поэтому в рамках нашей работы по Шенгену мы найдем новые пути реагирования на такую агрессию и обеспечим единство в защите наших внешних границ», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Помимо этого, Ляйен подчеркнула, что новый пакт о миграции даст Европе инструменты для управления различными типами ситуаций, с которыми сталкивается ЕС.