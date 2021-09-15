Журналист Politico Эрнандез указала на существование препятствий для запуска «СП-2»

Обозреватель Politico Америка Эрнандез рассказала о существовании препятствий для ввода газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию.

Строительство магистрали уже завершено, однако компании-оператору «СП-2» необходимо осуществить технические работы, отметила Эрнандез. По ее словам, процесс может занять до трех месяцев.

«Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем», — уточнила журналист.

Кроме того, «Северному потоку — 2» нужно получить сертификат безопасности от независимой иностранной организации, добавила Эрнандез.

Недавно в ходе интервью изданию Politico сенатор-республиканец Джеймс Риш подчеркнул, что компания, которая примет участие в проверке газопровода, окажется под американскими санкциями. Администрация США понимает, что так и будет, поэтому она должна успеть предпринять решительные меры, сказал политик.

И, наконец, еще одной главной трудностью, с которой может столкнуться Россия, является необходимость получения специального заключения от Федерального сетевого агентства Германии. Организация должна подтвердить, что трубопровод удовлетворяет требованиям ЕС, пояснила Эрнандез.