Российская сторона делает все возможное: Песков рассказал о помощи задержанному в Праге Франчетти

Российское диппредставительство в Чехии оказывает юридическую и другую помощь на фоне ситуации с задержанием Александра Франчетти, заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

Ранее адвокат россиянина Ян Шварц в беседе с РИА Новости заявил, что решением суда задержанный по запросу Украины Франчетти был отправлен в камеру предварительного заключения.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что пока не видел письмо, отправленное сестрой арестованного на имя Владимира Путина.

«Наше посольство в Праге занимается этим вопросом плотно, оказывается вся возможная на этой стадии помощь, в том числе юридическая помощь... Российская сторона посредством нашего диппредставительства в Чехии и так делает все возможное», — заявил Песков в беседе с журналистами.

В прошлое воскресенье глава пресс-службы президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил о задержании в пражском аэропорту гражданина России. Он уточнил, что основанием стал ордер на арест, выданный Киевом. Пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин подтвердил, что речь идет об Александре Франчетти, который в 2014 году поддержал воссоединение Крыма с Россией.