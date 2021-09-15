Максим Шугалей уверен, что США продолжат вмешиваться в дела других стран

Соединенные Штаты продолжат свое вмешательство во внутренние дела других государств, уверен глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Социолог поделился своим мнением во время пресс-конференции, которую организовала Медиагруппа «Патриот». Главе ФЗНЦ задали вопрос, насколько можно доверять словам президента США Джо Байдена о невмешательстве американцев в дела третьих стран.

«Они и дальше будут вмешиваться. И, конечно, вообще не нужно слушать, что он говорит. На первом месте для него — его рейтинги в США. А там мозги по-другому устроены», — ответил Шугалей.

По его мнению, США показали ту демократию, которую они несут всему миру. Произошедшее в Афганистане стало одним из таких примеров, считает социолог.

«Голод, полная разруха, люди не умеют обращаться с сотовыми телефонами, ничего технического там нет, кроме рекламы Coca-Cola на стенах», — добавил он.

Американцы вкладывали деньги в себя, а не в нормализацию обстановки в регионе. Это привело к патовой ситуации с точки зрения гуманитарной обстановки еще до прихода к власти боевиков, резюмировал Максим Шугалей.