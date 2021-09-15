В США перечислили три «препятствия» для запуска «Северного потока — 2»

Обозреватель издания Politico Америка Эрнандез назвала три препятствия для фактического запуска газопровода «Северный поток — 2», строительство которого было полностью завершено 10 сентября.

По словам американского эксперта, оператору Nord Stream 2 AG предстоит провести технические работы, которые могут занять до трех месяцев.

«Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем», — объяснила Эрнандез.

Еще одно препятствие — это сертификат безопасности проекта «СП-2». Такой документ необходимо получить от независимой и признанной международным сообществом организации.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Однако любая иностранная компания, которая будет участвовать в проверке газопровода, неизбежно попадет под санкции США, констатировала Эрнандез. Об этом, в частности, заявлял сенатор-республиканец Джеймс Риш.

«Администрация [США] знает, что это так, и она должна предпринять решительные меры, пока не стало слишком поздно», — приводит его слова Politico.

Наконец, подтвердить соответствие «Северного потока — 2» требованиям Евросоюза должно Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Причем, по утверждению аналитика, регулятор может выдать временное разрешение, если высокие цены на газ и нехватка запасов в хранилищах накануне зимы будут угрожать энергетической безопасности страны.

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предположил, что процесс получения разрешения на «СП-2» от немецкого регулятора займет около четырех месяцев. Он не исключил, что нападки на трубопровод продолжатся, несмотря на завершение всех работ.

«Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами», — выразил уверенность Лавров.

13 сентября BNA приступило к рассмотрению заявки Nord Stream 2 AG по сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Регулятор планирует принять решение не позднее 8 января 2022 года. По данным Bloomberg, первые поставки газа по «СП-2» начнутся в октябре.