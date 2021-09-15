Американский сенатор потребовал найти «кукловода» Байдена

После того, как президента США Джозефа Байдена в очередной раз оборвали на полуслове и отключили его от эфира во время выступления в штате Айдахо, американские политики начали всерьез задумываться, кто же все-таки «главный» в Белом доме. Сенатор Джеймс Риш, бывший губернатор Айдахо, уверен, что у Байдена есть «кукловод».

Такое заявление он сделал во время слушаний комитета Сената по международным отношениям, когда госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен вещал про вывод американских войск из Афганистана. Риш назвал этот маневр «печальным провалом», сообщает телеканал Fox News.

«Одна из вещей, которую нам нужно выяснить, — кто несет ответственность за это [вывод войск]? Кто принимал решения? Байден даже не может ничего сказать без того, чтобы кто-то в Белом доме не подвергнул его цензуре или не прервал его. <…> Это акт кукловода, если хотите, и нам нужно знать, кто главный, и кто принимает решения», — заявил сенатор от штата Айдахо.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Ответить решил сам Энтони Блинкен. Он заверил собравшихся, что «в конечном счете решения принимает президент». Джеймса Риша не удовлетворил такой ответ.

«Кто-то в Белом доме имеет полномочия нажать кнопку и остановить президента, отключить его от эфира и убрать звук. Кто этот человек?» — поинтересовался сенатор.

Госсекретарю пришлось объяснять, что «такого человека нет», а Джо Байден на самом деле «говорит очень четко и очень обдуманно за самого себя».

Сам глава Белого дома постоянно подогревает конспирологические теории тем, что отказывается отвечать на вопросы журналистов и сетует, что ему «посоветовали остановиться и выйти из комнаты» (имеется в виду зал для пресс-конференций).