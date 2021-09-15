Депутат Завальный ожидает повышения рентабельности разработки нефтяных запасов в РФ

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год, но срок может увеличиться благодаря разработке и внедрению новых технологий извлечения сырья.

Соответствующее заявление на полях Тюменского нефтегазового форума сделал врио главы Роснедр Евгений Петров. Комментируя эти слова, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что не видит причин для паники. Экспериментальный налоговый режим и дополнительный доход от нефтедобычи сведут к минимуму затраты по разработке запасов, приводит его мнение NEWS.ru.

«Все правильно он (Евгений Петров. — Прим. ред.) говорит. Новые технологии, экспериментальный режим налога на дополнительный доход (от добычи нефти. — Прим. ред.) (НДД), который в перспективе станет основным, будут повышать экономическую рентабельность разработки запасов, — считает депутат.

Завальный отметил, что нефтегазовый сектор все еще является определяющим в экономике России, несмотря на то что зависимость от него снижается. На эту тенденцию, в частности, влияет развитие других отраслей энергетики. Однако сейчас, по словам парламентария, важнейшей задачей является преодоление инфляционного скачка, что позволит сделать более доступными кредиты для всех сфер экономики.