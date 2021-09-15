Памфилова опровергла информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов на выборах в России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова опровергла сообщения о якобы ущемлении прав СМИ-иноагентов и наблюдателей на выборах в России.

По ее словам, наблюдатели имеют полное право прийти от любой партии или кандидата и записаться в Общественную палату. Модераторы госоргана никому не отказывают, подчеркнула Памфилова.

«Они аккумулируют гражданскую активность, они никому не отказывают - пожалуйста, регистрируйтесь, хотите видео наблюдать - пожалуйста, приходите в центры наблюдать», — объяснила глава ЦИК.

В отношении СМИ-иноагентов тоже нет никаких ограничений в плане аккредитации, сказала в ходе заседания Центризбиркома Элла Памфилова.