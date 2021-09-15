Песков рассказал о здоровье Путина

Президент Владимир Путин имеет высокий титр антител после прививки «Спутником V», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ревакцинации.

«У президента по-прежнему высокий титр антител — это первое. Были рекомендации нашего Минздрава ревакцинироваться, есть альтернативные точки зрения, в том числе недавняя публикация, если я не ошибаюсь, американских специалистов в The Lancet, о том, что, дескать, они поставили под вопрос необходимость постоянной ревакцинации. Но в любом случае все эти точки зрения учитывают те специалисты, которые занимаются обеспечением в том числе и эпидемиологической безопасности главы государства. Они делают все, что нужно в этой ситуации», - отметил Песков.

Напомним, накануне Путин заявил об уходе на самоизоляцию, так как в его окружении есть случаи заболевания COVID-19. Песков опроверг слухи о том, что заболел сам президент.

«Чувствует он себя прекрасно, абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме. Эффективность «Спутника V» доказана, она весьма высокая. Эффективность президента Путина еще выше», - сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что пока неизвестно, сколько дней должен продлиться карантин главы государства.