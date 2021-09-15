Комиссия Совфеда проведет финальное заседание по противодействию вмешательству в выборы

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ устроит итоговое заседание в преддверии думских выборов, заявил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам, на мероприятие приглашены представители Роскомнадзора, МИД, ЦИК и прокуратуры.

«Мы проведем заседание комиссии в четверг, накануне начала голосования выборов в Госдуму. Тема все та же – противодействие вмешательству в выборы в РФ», — сказал он.

Вместе с тем Климов отметил, что комиссия вновь соберется после проведения думских выборов. Мероприятие запланировано на начало следующей недели.

Стоит отметить, что выборы в Госдуму РФ будут проходить с 17 по 19 сентября. Новый созыв избирается на пять лет.