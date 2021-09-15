Путин по телефону поздравил замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева с днем рождения

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев 14 сентября отметил свое 56-летие. С днем рождения его поздравил глава российского государства Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая 15 сентября в Кремле, заявил, что национальный лидер в ходе телефонного разговора с Медведевым поздравил его с днем рождения.

«Президент поздравил вчера Дмитрия Анатольевича с днем рождения, он звонил ему по телефону», — отметил Песков.

Он также прокомментировал вопрос, зарегистрирован ли президент на сайте «Госуслуги». Песков затруднился дать на него однозначный ответ, но пообещал уточнить соответствующую информацию.