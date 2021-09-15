Мстительное и низкое действие: глава ФЗНЦ о задержании россиянина в Праге

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей прокомментировал задержание гражданина РФ Александра Франчетти в Чехии по запросу Украины.

Мужчина принимал участие в общественных движениях, которые были активны в Крыму во время воссоединения с Россией. Несколько дней назад чешские правоохранители задержали его в аэропорту Праги. Сейчас Франчетти грозит высылка на Украину, где его могут привлечь к уголовной ответственности.

Шугалей считает, что российские власти должны разработать механизм ответа на подобные инциденты. Он подчеркнул, что Франчетти даже не имел представления о том, что его разыскивает украинская полиция.

Задержание россиянина на территории Чехии — это мстительное и низкое действие. По сути, оно является похищением с последующей выдачей государству, где человеку может грозить что угодно, заявил социолог на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Реакция должна быть адекватной, зеркальной и очень быстрой», — отметил Шугалей.

Кроме того, необходимо зеркально преследовать тех людей, которые принимали участие в задержании Франчетти. Они должны быть объявлены в розыск и привлечены к ответственности за содеянное, подытожил президент ФЗНЦ.