Кремль опроверг сообщения о размещении ВС РФ на территории Мали

Россия не обсуждала с Мали вопрос размещения на территории африканского государства своих военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В комментарии журналистам он отметил, что на сегодняшний день военнослужащих ВС РФ в Мали нет. Более того, стороны не ведут переговоров по этому поводу.

«Никаких представителей российских вооруженных сил там нет, и никаких официальных переговоров не ведется», — сказал официальный представитель Кремля.

С 2012 года в Мали продолжается вооруженное противостояние между правительственными войсками и боевиками различных группировок. Конфликт был спровоцирован эскалацией напряженности в Ливии после свержения Муаммара Каддафи.