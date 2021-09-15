Песков сообщил, что Путин провел международные переговоры

Президент России Владимир Путин провел международный телефонный разговор, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Однако Песков не стал раскрывать имя собеседника российского лидера.

«Был международный телефонный разговор», — кратко сказал он.

Пресс-секретарь президента пообещал раскрыть детали позже. Вместе с тем Песков добавил, что 15 сентября Путин продолжил переговоры с участниками саммитов в Душанбе.

Стоит отметить, что с 16 по 17 сентября в столице Таджикистана состоятся саммиты ШОС и БРИКС. Отмечается, что Путин планировал принять в них участие в очном формате, однако позже передумал на фоне случаев заболевания коронавирусом в его окружении.