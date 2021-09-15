Песков сравнил действенность «Спутника V» с эффективной работой президента Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил эффективность «Спутника V» и работу главы государства.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» давно доказала свою эффективность, отметил Песков. Также он сравнил высокую эффективность «Спутника V» с работой президента России Владимира Путина.

«Эффективность «Спутника-V» доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — заявил представитель Кремля.

Россиянам ранее назвали преимущество российской вакцины от коронавируса «Спутник V» перед другими препаратами. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, передает телеканал «360».