Наблюдатели из Франции планируют посетить выборы в Крыму

Три гражданина Франции зарегистрировались в качестве наблюдателей на выборах для работы на территории Крыма, об этом сообщил глава регионального Центризбиркома Михаил Малышев.

По словам Малышева, трое граждан Франции планируют наблюдать за ходом голосования на выборах в Госдуму.

«ЦИК их зарегистрировал. Вопрос, захотят они доехать до Крыма или нет, но планируют приехать. Поэтому не исключено их присутствие», — рассказал представитель крымского ЦИК журналистам.

Думские выборы состоятся в России с 17 по 19 сентября, по партийным спискам россияне изберут 225 депутатов, еще 225 — по одномандатным округам. В Крыму есть три одномандатных округа: в Симферополе, Евпатории и Керчи.