Ученые из Новосибирска заявили о способности корня солодки мешать коронавирусу проникать в клетки

По их заявлению, от COVID-19 защищает глицирризиновая кислота находящаяся в растении.

Как пояснил один из новосибирских ученых, специалист Николай поляков, молекулы данного вещества мешают слиянию мембран вируса и клетки-хозяина, а также проникновению туда белков, находящихся на поверхности возбудителя инфекции, сообщает издание «Актуальные новости» со ссылкой на Интерфакс.

«Мы сейчас работаем с пептидами, выделенными из белка COVID-19», — добавил эксперт.

Сотрудники университета напомнили о том, что несколько лет назад их коллеги создали нанокапсулы для того, чтобы трудно растворимые медпрепараты могли доставляться в организм При этом, в качестве средства транспортировки активного вещества использовали глицирризиновую кислоту.

«Теперь мы знаем, что она не только усиливает действие других медпрепаратов, но ещё и имеет собственную противовирусную активность», — добавил учёный.