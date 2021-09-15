Кассационный суд оставил приговор актеру Михаилу Ефремову без изменений

Кассационный суд не стал менять меру пресечения, которую назначили российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову из-за смертельного ДТП.

Артист хотел добиться, чтобы ему поменяли меру пресечения. Для этого он подал прошение, в котором заявил о своем желании смягчить приговор. Слушание прошло 15 сентября, передает РИА Новости.

На заседании кассационный суд рассмотрел жалобу знаменитости на решение Пресненского суда Москвы. Помимо этого, был рассмотрен вердикт апелляционного определения, который ранее вынес Ефремову Московский городской суд. По итогу заседания суд решил оставить без изменений приговор осужденного за смертельное ДТП в центре столицы артиста в виде 7,5 года колонии.