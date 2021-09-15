Песков: российские военнослужащие тщательно следят за ситуацией с пусками ракет в КНДР

Российские военнослужащие предельно тщательно следят за ситуацией с пусками ракет в Корейской Народно-Демократической Республике, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Военные КНДР произвели несколько пусков баллистических ракет в сторону Японского моря. Северокорейские боеприпасы приземлились за пределами границ исключительной экономической зоны Японии, сообщил ранее японский премьер Есихидэ Суга.

Он также распорядился экстренно собрать СНБ страны и готовиться к непредвиденным ситуациям на фоне произошедшего. По словам Суга, пуск ракет является возмутительным поступком со стороны КДНР. Подобные действия несут угрозу стабильности и безопасности Японии, добавил он.

Это уже пятое подобное испытание вооружений КНДР в 2021 году. Недавно была протестирована новая крылатая ракета большой дальности.