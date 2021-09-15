В Кремле не знают, как долго Путин пробудет на самоизоляции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки пребывания главы государства на самоизоляции остаются неизвестными.

Представитель Кремля объяснил, что ему неизвестно, сколько президент РФ Владимир Путин будет находиться на самоизоляции. Решение об этом принимают врачи. Песков также рассказал о самочувствии главы государства, который соблюдает самоизоляцию. Владимир Путин абсолютно здоров и чувствует себя прекрасно, рассказал представитель Кремля.

«Специалисты скажут, какой должен быть срок. Точное количество дней я вам не могу назвать, но еще раз повторяю — это никоим образом не влияет на работу президента», — ответил Песков на вопрос журналистов о сроках самоизоляции президента России.

Глава государства ранее ушел на самоизоляцию в качестве меры предосторожности, так как в его окружении у нескольких людей выявили коронавирус. При этом лидер страны продолжает работать.

Результат теста на коронавирус президента РФ Владимира Путина оказался отрицательным. Об этом сообщил Дмитрий Песков, передает телеканал «360».