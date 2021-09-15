План Байдена приведет США к сокращению ВВП и росту госдолга

Инфраструктурный план президента США Джо Байдена на сумму $3,5 трлн нанесет удар по экономике страны в долгосрочной перспективе. Как сообщило издание Fox Business со ссылкой на новое исследование, предлагаемые стимулирующие меры вызовут резкий скачок дефицита федерального бюджета и снижение ВВП.

Согласно плану Байдена, который лежит в основе его политики, планируется существенно сократить налоги для среднего класса. Также документ закрепляет оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей и расширение программ медицинской помощи.

Кроме того, американский лидер предусмотрел серию мер по борьбе с изменением климата. Речь, в частности, идет о сборах на импорт загрязняющей природу продукции и стимулах для поставщиков электроэнергии.

Global Look Press / Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Расходы на реализацию плана Байдена будут покрыты за счет увеличения налогов для богатых американцев и корпораций. Размер этих взносов ранее снизил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Экс-президент окрестил текущие предложения своего преемника «планом уничтожения Америки». По его мнению, принятие пакета по стимулированию экономики страны приведет к росту цен на многие категории повседневных товаров.

Такого же мнения придерживаются и американские эксперты. По их словам, нововведения Байдена могут сократить ВВП США на 4% к 2050 году, а также спровоцировать риски увеличения федерального долга на 8,9%.

Специалисты напомнили, что $3,5 трлн по документу необходимо потратить в ближайшие 10 лет. Однако если после окончания этого срока расходы в таком объеме продолжатся, то американский госдолг вырастет на 16,4% к 2050 году, а ВВП сократится на 4,8%.

ФБА «Экономика сегодня» /

Неоднозначно к законопроекту отнеслись сами законодатели. К примеру, сенатор от Демократической партии Джо Манчин четко дал понять, что не поддержит идею президента и какое-либо другое предложение по дополнительным расходам.

«Я не поддержу <…>, пока не станет ясно, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ», — отметил демократ.

Сенатор предложил уменьшить размер финансирования до $1-1,5 трлн. В таком случае он согласится поддержать пакет стимулирующих мер.

В конце августа законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США. Мнения разделились почти поровну. Ни один член Республиканской партии проект не поддержал. Разногласия были и среди демократов, из-за чего спикеру нижней палаты Ненси Пелоси пришлось долго убеждать несогласных с целесообразностью экономического плана.