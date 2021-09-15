Итоги розыгрыша 100 тысяч рублей среди привитых от коронавируса подвели в России

Итоги первого тиража розыгрыша среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей подвели в России.

Каждый победитель получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360». На первом этапе выбрали 500 человек. Их номера сертификатов о победе будут опубликованы на официальном портале проекта «Бонус за здоровье». Сведения о призе можно узнать в личном кабинете на портале «Госуслуги».

В рамках лотереи будут два раза выберут победителей. Всего смогут выиграть 1000 человек, которых компьютерная программа определит на основе случайного выбора. Следующий тираж лотереи назначен на 14 октября.