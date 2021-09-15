Шендерович и Венедиктов не пришли на суд по иску Пригожина, вопреки заявлениям

Журналисты Виктор Шендерович и Алексей Венедиктов не явились на заседание суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к радиостанции «Эхо Москвы» о защите чести и достоинства.

В сообщении пресс-службы компании «Конкорд» говорится, что 15 сентября в Приморском районном суде Петербурга состоялось предварительное заседание по иску Пригожина к радиостанции, Шендеровичу и Венедиктову, однако оба ответчика в суд не явились.

«Представитель Венедиктова заявил, что они не комментируют оспариваемые заявления Шендеровича, не настаивают на их действительности и представил справку о том, что Шендерович не имеет отношения к радиостанции "Эхо Москвы" и защищать его они не намерены», — отметила пресс-служба.

Ранее Венедиктов заявлял, что его юрист занимается изучением иска, а сам он готов явиться на заседание. Однако в суд главред «Эха Москвы», несмотря на заверения, не приехал. Что касается Шендеровича, который является вторым ответчиком, то он также утверждал, что с «нетерпением ждет дебатов по существу дела», однако проигнорировал заседание. Кроме того, Шендерович неоднократно жаловался, что не получает повестки в суд. Позднее выяснилось, что журналист живет по адресу, который никому не предоставляет. В связи с этим не совсем понятно, как ему их должны были отправлять.

Странным в данном случае также выглядит заявление представителей «Эха Москвы» о том, что радиостанция не несет ответственности за озвученную в эфире информацию. При этом ответчики заявили, что готовы обсудить условия мирового соглашения и удалить оспариваемые недостоверные данные.