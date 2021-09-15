Любишь медок, люби и холодок. Почему Си Цзиньпин отказал Джо Байдену во встрече

Мировая пресса обсуждает натянутые отношения президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Последний, как выяснилось, отказался от очной встречи с американским коллегой, однако в Белом доме опровергли эту информацию.

Со стороны Пекина опровержений не было. Си Цзиньпин утверждает, что готов пойти на очный контакт с Соединенными Штатами, но при одном условии – если Байден и его команда «сменят тон» по отношению к китайцам. Экспертное сообщество полагает, что председатель КНР недоволен нынешней риторикой Вашингтона и вести переговоры с властями США пока не намерен.

«Отношения у Китая и США никогда не были простыми, — соглашается старший научный сотрудник института востоковедения РАН Сергей Дмитриев. – К тому же Соединенные Штаты несколько раз декларировали, что нынешняя администрация будет жестче себя вести по отношению к Гонконгу и проблемам уйгуров, чем предыдущая [экс-президента Дональда Трампа]. И любое из этих положений могло стать причиной того, что Си Цзиньпин повел себя резко в разговоре».

gov.cn / Пресс-служба правительства КНР

«Это неправда»

Джо Байден и Си Цзиньпин созвонились 9 сентября и, по заверению представителей Белого дома, «провели широкую стратегическую дискуссию». Обсудили не только вопросы, в которых у Пекина и Вашингтона есть точки соприкосновения, но и области, где «взгляды и ценности двух стран расходятся».

Источники газеты Financial Times (FT) в окружении Байдена рассказали, что беседа двух политиков завершилась отнюдь не на позитивной ноте. Американский президент предложил китайскому главе провести очную встречу в формате саммита, на что Си Цзиньпин якобы ответил отказом и посоветовал США сменить тон в отношении Китая. Это значит, что Пекин продолжает «жестко играть с Вашингтоном», утверждают сразу несколько инсайдеров FT.

«Это неправда», — отрезал Байден, когда журналисты спросили его о разочаровании из-за несостоявшейся встречи с Си Цзиньпином.

Global Look Press / Ken Cedeno / Keystone Press Agency

Более развернуто за президента ответил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан:

«Это не точное описание звонка. Точка. Как мы уже говорили, президенты обсудили возможность проведения частных бесед между двумя лидерами, и мы будем уважать это».

Звучит не очень убедительно, на что намекают источники FT. По словам чиновников, пожелавших остаться анонимными, у Си Цзиньпина достаточно поводов оттянуть разговор с Джо Байденом и попросить его сменить риторику.

Несостоявшаяся встреча

Соединенные Штаты пытаются вмешаться в стратегические планы Китая через Гонконг и Тайвань. Так, по крайней мере, считают сами китайцы, но американские чиновники кивают и на другие причины отказа Си Цзиньпина от саммита с Байденом. Председатель КНР боится заразиться коронавирусом, поэтому не покидает Китай с начала прошлого года (последней его заграничной поездкой был визит в Мьянму в январе 2020 года).

Китайский лидер отказал в очной встрече не только Байдену, но и союзникам по Шанхайской организации сотрудничества. Участники саммита ШОС в Душанбе, намеченного на 17 сентября, не смогут наблюдать Си Цзиньпина вживую – председатель КНР будет вещать по видеосвязи в режиме онлайн. В таком же режиме, к слову, в заседании ШОС выступит российский президент Владимир Путин.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Однако на видеозвонок с Байденом товарищ Си все же не согласился. Этому поспособствовали обвинения и уколы в адрес Пекина, которыми Байден периодически разбрасывается во время официальных выступлений. Не так давно глава Белого дома, например, обвинил Поднебесную в том, что она «скрывает критически важную информацию» о происхождении вируса COVID-19, тем самым препятствуя расследованию американских спецслужб.

На этом фоне абсолютно понятно, какой именно «смены тона» ждет от американских политиков Си Цзиньпин, обратил внимание кандидат исторических наук Сергей Дмитриев.

«Теперь Вашингтон уже не может отступиться от своих слов, заявления нельзя дезавуировать. Это может быть или какое-нибудь примирительное заявление, что, честно говоря, меня удивило бы, или непубличные переговоры. США, не теряя лица, могут снять какие-то экономические ограничения с Китая, не отказываясь от своей политической позиции. У Вашингтона есть масса способов сделать Пекину приятно, но пока стороны "играют", делая дипломатические ходы», — уверен эксперт.

pixabay.com / 12019

Стоит сказать, что Си Цзиньпин пока находит в себе силы выражаться в адрес Джо Байдена более или менее сдержанно. Новый посол Китая в США Цинь Ган, напротив, придерживается более радикальной риторики: несколько дней назад он посоветовал американской администрации «заткнуться», иначе страны так и не придут к общему знаменателю по ряду вопросов.

Речи Байдена трудно слушать не только китайским политикам и дипломатам, но и соотечественникам демократа. Подробнее о том, как Белый дом отключает президента США от эфира посреди спича, «Политика Сегодня» писала ранее.