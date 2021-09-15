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Украинский журналист Гордон назвал русский язык одним из величайших мировых достижений

Украинский журналист Гордон назвал русский язык одним из величайших мировых достижений

Дубляж советских фильмов на украинском языке является аморальным, а русский язык — один из величайших мировых достижений, заявил журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, русский язык входит в число главных мировых достижений. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Украина 24».

«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», — подчеркнул Гордон.

Он отметил, что дубляж российских фильмов на государственном языке является аморальным. Помимо этого, украинский журналист призвал снимать качественное кино самим и не жалеть денег на производство.

Ранее Гордон в шутку предложил переименовать Украину в Россию-2. По его словам, подобная инициатива станет «троллингом высшего порядка».