Популярный в США сервис доставки блюд HelloFresh купил долю в российской компании

Немецкая компания HelloFresh, специализирующаяся на доставке продуктов для приготовления блюд по рецепту, стала совладельцем своего российского аналога «Шефмаркет».

Сервис приобрел долю в российской компании в размере 10%, сообщил официальный представитель фирмы в России. Денежные средства планируется направить на расширение производственных мощностей, а также запуск новых продуктов. Представитель HelloFresh, в свою очередь, подтвердил информацию о проведении сделки. Объем инвестиций составил «несколько миллионов евро», пишет РБК.

Российский «Шефмарткет» и немецкий HelloFresh работают по схожей модели. Обе компании доставляют продукты, из которых клиент может приготовить блюдо по выбранному рецепту. Отечественный сервис, по данным экспертов, только в прошлом году доставил 3,6 млн таких порций. Спрос на доставку в целом вырос на фоне локдауна, вызванного пандемией коронавируса.