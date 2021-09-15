Global Times: В Китае готовы к силовому возвращению Тайваня

«Тайваньский вопрос» все сильнее осложняет китайскую геополитику, в частности, дипломатические отношения с США и Японией. В ежедневной китайской газете Global Times предложили разобраться с проблемой радикально — запустить самолеты армии КНР патрулировать небо над Тайванем.

«Истребители Народно-освободительной армии Китая, пролетающие в воздушном пространстве острова, — это шаг, на который мы должны решиться. <...> Это будет четкое и недвусмысленное заявление о суверенитете Китая над Тайванем и создаст для нас беспрецедентные условия для дальнейшей реализации этого суверенитета», — написали в издании.

Напомним, что в конце августа власти Китая выразили протест из-за появления американских кораблей возле острова. Обозреватели отметили, что рассматривают сложившуюся вокруг дипломатического статуса Тайваня ситуацию как целенаправленное истощение ресурсов КНР. Более того, журналисты отметили, что правительство страны готово в случае необходимости решать этот вопрос силовыми способами.

«Наш ответ таков: нужно лишь, чтобы решимость материка осуществить этот пролет была непоколебима, а как только они откроют огонь, чтобы воспрепятствовать нам, это будет означать, что материк может нанести сокрушительный ответный удар, и война за освобождение Тайваня начнется немедленно», — сообщается в публикации.

Помимо этого авторы статьи отметили зависимость Демократической прогрессивной партии Тайваня (ДПП) от помощи США и Японии. По их мнению, это лишь подтверждает антикитайскую позицию властей острова.

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Подводя итог, работники Global Time призвали руководство КНР к большему рвению в защите национального суверенитета и территориальной целостности страны.

«Давайте продолжим полную подготовку к вооруженной борьбе в Тайваньском проливе, будем твердо и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны, чтобы укрепить наше стремление к полному разгрому властей ДПП, и в самое подходящее время отправим истребители НОАК для осуществления первого крейсерского полета над Тайванем. Это станет важной вехой на пути китайского народа к национальному воссоединению», — резюмировали они.

Напомним, что конфликт между материковым Китаем и Тайванем длится с 1949 года, когда в ходе окончания гражданской войны республиканское правительство Гоминьдана отступило на Тайвань, а материковая часть осталась под контролем КПК.