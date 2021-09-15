Депутаты Рады разозлили украинцев признанием о желаемых расходах

Украинский портал Hromadske провел опрос среди депутатов Верховной рады, чтобы выяснить, сколько денег им требуется для поддержания комфортного уровня жизни. Ответы слуг народа не на шутку разгневали простых украинцев.

Первым приоткрыл завесу тайны депутат от правящей партии Украины Михаил Радуцкий. Он признался, что им с женой в месяц требуется около 125 тысяч гривен ($4700). Политик тут же объяснил, что большая часть этой суммы берется не из зарплаты, а из средств, которые он получил за продажу бизнеса. Радуцкий указал и на то, что свое дело он продал до того, как стал депутатом.

«У нас есть деньги на отдых, я не жалуюсь, что мы плохо живем», — поделился он.

Член партии «Голос» Кира Рудик посетовала, что депутатского дохода ей не хватает. Поэтому она вынуждена время от времени заглядывать в свою «кубышку». По словам Рудик, для полного счастья ей нужно в месяц тратить около $2000.

facebook.com / Илья Кива

От вопроса о деньгах почти элегантно ушел депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Политик настоял на том, что живет исключительно на те суммы, которые ему «пошлет Господь». По словам оппозиционера, депутатскую зарплату ему тоже бог дает.

«Люди созданы из греха и порока. Сколько денег не давай, все равно будет мало!» — убежден Кива.

Посмотрев на ответы народных избранников, украинцы не стали скрывать возмущения и выплеснули его в комментариях под видеоопросом. Помимо нецензурной брани и проклятий в адрес политиков, люди посоветовали им попробовать пожить и «поездить на курорты» на минимальный оклад труда (6500 гривен) или пенсию (2000 гривен).

«Сволочи! Как же пенсионеру прожить на 2–3 тысячи?» — негодуют комментаторы.

Впрочем, пока народный гнев сотрясает воздух, некоторые депутаты предусмотрительно предпочитают маскировать свое благосостояние. Например, нардеп из «Слуги народа» Оксана Гринчук в декларации записала элитный автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска как «сельскохозяйственную технику».