Тема Российской Федерации впервые прозвучала за две недели до выборов в бундестаг в предвыборной кампании Германии. Кандидаты в канцлеры обсуждают этот вопрос во время теледебатов.

Представители так называемых малых парламентских партий не обошли стороной темы, связанные с внешней политикой и отношений Германии с Россией. Кроме того, на телеканале ARD состоялся «поединок» между кандидатами от ведущих партий Христианско-демократический союз (ХДС), «Зеленые», «Альтернатива для Германии» и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Также свое мнение высказали крайне левая и крайне правая политсилы. В последней партии призвали государство к сближению с Москвой, когда либералы и консерваторы поддержали продолжение санкционной политики, сообщил портал tagesschau.de.

По словам кандидата от «АдГ» Алис Вайдель, немцам следует сохранить каналы диалога с россиянами и отменить ограничительные меры. Ее партия выступает за выход Германии из состава Евросоюза, о чем она напомнила во время дебатов. Сопредседатель «Левых» Жанин Висслер отметила, что НАТО необходимо распустить и превратить его в Альянс коллективной безопасности, что считается невозможным без Российской Федерации.