Российско-белорусское подразделение ВДВ отбило атаку «противника» на учениях «Запад-2021»

Более 400 военнослужащих российско-белорусского подразделения десантников и 39 единиц техники десантировались парашютным способом из Ил-76МД на полигоне Брестский в Белоруссии.

В ходе российско-белорусских учений «Запад-2021» военнослужащие закрепились на рубеже обороны после десантирования с высоты 600 метров с использованием парашютных систем Д-10. Подразделения отработали десантно-штурмовые действия на полигоне Брестский.

Отмечается, что военнослужащие отбили атаку условного противника и, удерживая выгодные рубежи, обеспечили успешные действия основной группировки войск, передает телеканал «Звезда».

В ходе маневров десантники также блокировали три моста через участок водной преграды. Это не позволило условному противнику помешать действиям войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах основной группировки сил на полигоне.